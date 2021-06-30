«Всегда лучше уходить на высокой ноте»: Скарлетт Йоханссон попрощалась с ролью Черной вдовы
Селебрити отказалась от дальнейших преображений в героиню Marvel
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон официально заявила, что больше не будет играть персонажа Черную вдову в фильмах вселенной Marvel. О своем решении звезда сообщила во время шоу Good Morning America 28 июня 2021 года.
«Это горько-сладкое прощание. Я провела потрясающие десятилетия, работая со своей семьей Мarvel, и я буду скучать по тому, что у меня не будет возможности видеть их каждые 18 месяцев или два года. Это именно те моменты, которых я всегда ждала с нетерпением. Я горжусь этим фильмом и считаю, что всегда лучше уходить на высокой ноте», — сказала Скарлетт во время интервью.
Одноименный фильм «Черная вдова», который выйдет на экраны уже в этом году, станет последним для Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романовой — героини Marvel. Всего на счету актрисы еще восемь фильмов в этой роли.
Премьера фильма «Черная вдова» запланирован на 8 июля 2021 года.
Фото: Getty Images
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