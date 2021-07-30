Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта

Звезда обвинила компанию в нереализации пунктов своего соглашения

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон шокировала общественность, подав в суд на Disney за фильм «Черная вдова», в котором сыграла главную роль. Официальной причиной названо то, что компания решили выпустить фильм на Disney+ одновременно с прокатом в кинотеатрах. Об этом пишет издание Variety.

Как написано в иске в Верховный суд Лос-Анджелеса, контракт звезды был нарушен, когда студия решила показывать фильм не только в кинотеатрах. Фактически, это уменьшает объем проданных билетов на фильм «Черная вдова». В свою очередь, это привело к финансовым потерям для самой Скарлетт Йоханссон. Ведь, по условиям контракта, часть ее гонорара зависит от определенных показателей в прокате.

«Disney специально побудила Marvel в нарушение соглашения без каких-либо на то оснований, чтобы помешать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать преимущества своего соглашения с Marvel», — говорится в иске.

Кинокомпания Disney не растерялась и сразу ответила на такой шаг актрисы: «В этом иске нет никакой ценности. Иск особенно печальный и огорчает тем, что он бездушно игнорирует ужасные и длительные глобальные последствия пандемии COVID-19». Также представители студии утверждают, что Скарлетт Йоханссон уже получила гонорар в размере 20 миллионов долларов. И, мол, «выпуск «Черной вдовы» на Disney+ значительно расширил ее возможности заработать дополнительную компенсацию».

Фото: Getty Images

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