Jerry Heil – «Тук-Тук-Тук»: смотреть клип онлайн

12 августа Jerry Heil устроила настоящую свадебную церемонию, на которой вышла замуж… за себя. Таким необычным образом певица презентовала новую работу — клип на песню «Тук-Тук-Тук»

По словам Jerry Heil, она давно об этом задумывалась, впервые узнав о таком явлении, как сологамия, несколько лет назад:

– Для меня сологамия — это проявление принятия себя, любви к себе. Если родственники давят вопросами о браке, а тебя даже нет никакого спутника — женись на себе. Мне комфортно с собой до тех пор, пока я не нашла своего человека. К тому моменту и вообще всегда — я и есть свой человек.

Эксклюзив! Инсайдер слив приглашение на свадьбу Jerry Heil (ФОТО)

Благоприятный момент наступил, когда появилась песня «Тук-Тук-Тук», а позже — идея необычного клипа, снятого режиссером Тарасом Голубковым. «Свадебная» презентация подчеркнула основную идею произведения, которая заключается в столкновении старых «родительских» традиций и новых норм общества. Современная молодежь вынуждена маневрировать между этими двумя реальностями, пытаясь построить собственное счастливое будущее. И при этом не обмануть сердце, которое — «тук-тук-тук» — диктует что-то свое…

Jerry Heil выходит замуж? Фото с репетиции церемонии

По сюжету клипа, Jerry Heil в образе инопланетянки «прибывает» со своей эксцентричной семьей в обычное украинское село, чтобы заключить брак с женихом. Его образ воплотил юморист Иван Люленов. Дальше происходит ряд комедийных коллизий — инопланетяне и украинцы пытаются найти общий язык в декорациях традиционной сельской свадьбы.

– Я очень уважаю украинские народные традиции, в том числе празднование свадеб, и в будущем хотела бы иметь такое же, – поделилась Jerry Heil. – Главная героиня этой песни — мой воображаемый прототип, возможно! У меня очень большая семья, поэтому мне посчастливилось побывать на многих свадьбах. Я искренне полюбила это действо, но делать все по стандартному сценарию — не про нас с режиссером Тарасом Голубковым. Тарас мастерски умеет сочетать традиционное с неожиданным — вот что нас объединило. Ведь это то, что я люблю делать в своей музыке. Вообще это самый большой кайф, как по мне — миксовать современные реалии с традициями своих предков. Где-то так свою настоящую свадьбы и вижу: с перекатыванием яйца и переодеванием в DZIDZIO.

Jerry Heil – «Тук-Тук-Тук»: смотреть клип онлайн

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