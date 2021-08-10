Jerry Heil виходить заміж? Фото з репетиції церемонії

Зірка заінтригувала несподіваними змінами у житті

Українська співачка Jerry Heil шокувала неочікуваною заявою про своє скоро весілля. У своєму Instagram дівчина розповіла, що зібралася під вінець, опублікувавши фото з репетиції церемонії.

«Я сказала тук. Наша дівчинка виросла. …фото з репетиційного святкування…! 12-го всіх запрошую розділити цей день зі мною! Поставте собі нагадування», – підписала фото у білому купальнику співачка.

Jerry Heil додала, що наскільки б їй не подобався білий купальник, на офіційній церемонії вона буде у сукні. Запрошення гостям дівчина збирається відправляти лише за два дні до свята.

«Батьки зараз читають — і теж в шоці», — додала співачка.

Якщо батьки шоковані, то що вже казати про фанатів зірки. Головне запитання – хто наречений? Адже Jerry Heil неодноразово заявляла, що ні з ким не зустрічається та ще не мала сексуальних стосунків. Хоча для весілля це і не обов’язково. Чекаємо на подальшу інформацію!

Читай також:

Jerry Heil та Анна Трінчер випустили дует «Плакса»

«Вона дорослішає і розвивається»: Jerry Heil їде в США