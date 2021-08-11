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Ексклюзив! Інсайдер злив запрошення на весілля Jerry Heil (ФОТО)

Інсайдер злив запрошення на весілля Jerry Heil (ФОТО)

Стало відомо, де пройде загадкова церемонія одруження зірки

Днями українська співачка Jerry Heil шокувала підписників в Instagram неочікуваною заявою про те, що збирається заміж. У своєму пості дівчина показала, як проходила репетиція церемонії, та пообіцяла, що відкриє усі подробиці у свій день Х – 12 серпня.

Весілля Jerry Heil стало абсолютною несподіванкою для усіх фанатів співачки. Адже вона неодноразово заявляла, що ні з ким не зустрічається та ще не мала сексуальних стосунків, що для шлюбу і не обов’язково.

Як повідомив близький до Jerry Heil інсайдер ексклюзивно для Нового каналу, весілля зірки відбудеться вже 12 серпня о 19:30 в Мамаєвій Слободі. Аби підтвердити інформацію, джерело також надало офіційне запрошення, яке надіслала співачка. Хто буде нареченим, досі невідомо. Ну що ж, чекаємо дня Х!

Інсайдер злив запрошення на весілля Jerry Heil (ФОТО)

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