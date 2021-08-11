Інсайдер злив запрошення на весілля Jerry Heil (ФОТО)

Стало відомо, де пройде загадкова церемонія одруження зірки

Днями українська співачка Jerry Heil шокувала підписників в Instagram неочікуваною заявою про те, що збирається заміж. У своєму пості дівчина показала, як проходила репетиція церемонії, та пообіцяла, що відкриє усі подробиці у свій день Х – 12 серпня.

Весілля Jerry Heil стало абсолютною несподіванкою для усіх фанатів співачки. Адже вона неодноразово заявляла, що ні з ким не зустрічається та ще не мала сексуальних стосунків, що для шлюбу і не обов’язково.

Як повідомив близький до Jerry Heil інсайдер ексклюзивно для Нового каналу, весілля зірки відбудеться вже 12 серпня о 19:30 в Мамаєвій Слободі. Аби підтвердити інформацію, джерело також надало офіційне запрошення, яке надіслала співачка. Хто буде нареченим, досі невідомо. Ну що ж, чекаємо дня Х!

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