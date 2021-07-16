Селебріті завершили батл в соціальних мережах спільною роботою

Українські співачки Jerry Heil та Анна Трінчер презентували дуетний трек «Плакса».

Слухати нову пісню Jerry Heil та Анна Трінчер – «Плакса» онлайн:

У пісні дівчата розповідають історію двох вигаданих закоханих на ім’я Таня і Даня. І ця фіктивно-справжня парочка має певні проблеми у стосунках: Таня і Даня очевидно люблять одна одну, але спілкуються різними мовами любові. Через це між ними накопичуються непорозуміння, що завжди заважають коханню.

– Пісня про знайому кожному ситуацію. Він задарює її подарунками, ціна яких для неї нічого не означає, тому що вона мріє побачити підтвердження їх любові штампом з РАЦсу. Вона в свою чергу готова загодувати його борщами до відвалу, не розуміючи, що для нього з коханою і мівіна — страва богів! І поки вона не усвідомить, чи дійсно хоче догоджати суспільним уявленням про стосунки, за сльозами ПЛАКСА не бачитиме, що щастя вже тут, – поділилася Jerry Heil.

Трек одразу сподобався шанувальникам, бо ще раніше завірусився у соцмережах. Але більший інтерес до роботи підігрів ще й скандал між Анею та Яною, який днями розгорівся у соціальних мережах. Jerry Heil випадково опублікувала скрін особистої переписки з Анею Трінчер, де були пікантні фото дівчини. На що Аня відповіла взаємністю у своїх сторіс.

– Насправді я велика прихильниця творчості Jerry Heil. Десь місяць тому я сиділа і думала про те, як нам об’єднати наші сили та музичні смаки — і зробити классну коллабу. Нарешті це сталося. Я вважаю, що це дуже крутий і якісний україномовний продукт, а сьогодні це велика рідкість, – розповіла Аня.

І саме за день до прем’єри пісні «Плакса» Jerry та Аня нарешті помирилися та відновили дружні стосунки. Тому тепер чекаємо на запальний кліп!

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