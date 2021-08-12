Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая — о неразделенной любви и подростковой травме

Звезда призналась, что у нее никогда не было счастливых отношений

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая — одна из новых украинских артисток, о которой мало что известно, ведь откровенных интервью девушка еще не давала. Поэтому и подробности о ее личной жизни до сих пор оставались в тайне. Но Маше Ефросининой удалось вывести солистку на откровенный разговор в своем YouTube-проекте «Экзамен». Во время интервью Саша призналась, что ее первая любовь была безответной.

— Я была очень влюблена в своего лучшего друга. Думаю, сейчас он уже об этом знает. Это была первая любовь. Он находился рядом, я ловила каждый его взгляд, собиралась на каждую встречу с ним… А он такой: «Эй, дружбан», — вспоминает Зарицкая.

С особым сожалением в глазах Александра рассказала о том, что ее друг точно догадывался о чувствах, но гулял с другими девушками и даже брал их на встречу с Сашей.

— В тот момент внутри все умирает и ты ненавидишь этот мир. И это самое ужасное, когда любовь безответная. Очень много песен есть о нем. Это была подростковая травма. Но мы с ним дружили и в дальше. Мне кажется, что это один из персонажей в моей жизни, который очень помог моему внутреннему состоянию, но и одновременно разрушил его, — поделилась певица.

В горах с семьей и тортом: как Саша Зарицкая отпраздновала день рождения

Это все происходило в ее родном Харькове. После окончания университета Александра переехала в Одессу, где у нее появились чувства к другому парню. Рассказывает, что и эта любовь была очень сложная.

— Этот человек был проблемным. Это был парень переселенец из Донецка, в Одессу он переехал с мамой. У него был сложный характер и постоянные проблемы: драки, непонятные друзья, происшествия с полицией. Мы даже хотели вместе жить, но проблемы не дали этого сделать. Отношения длились несколько месяцев, потом еще раз пытались сойтись, но бесполезно, — рассказала солистка группы KAZKA.

В конце концов они перестали общаться и у Александры наступил еще один морально тяжелый период жизни. Теперь Саше очень сложно довериться и открыться для новых отношений. А обо всех чувствах и переживаниях певица рассказывает в своих песнях.

Фото — @kazka.band

Читай также:

«Мне это просто не нужно»: солистка группы ONUKA – о том, почему не хотела иметь детей

Актриса «Первых ласточек» про скандал вокруг Владимира Талашко: «С авторитетом можно вытворять страшные вещи» Эксклюзив!