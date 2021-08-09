Як Саша Зарицька відсвяткувала день народження

Під час зйомок шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) вокалістка групи KAZKA розповіла про першу подорож за кордон на власному авто

На початку серпня вокалістка української групи KAZKA Саша Зарицька відсвяткувала день народження – їй виповнилося 29 років. Цей день дівчина провела разом з найближчими людьми за межами України. Де саме, Саша розповіла за кулісами шоу «Діти проти зірок», третій сезон якого знімає Новий канал.

– Це перший день народження на моїй пам’яті, який я не сильно і відзначала. Зазвичай свято триває цілий тиждень – я Лев за гороскопом і дуже люблю свій день народження, – сміється Саша. – Цього року вирішила поїхати з сім’єю до Хорватії. Це була перша в моєму житті поїздка за кордон на власному автомобілі, я була весь час за кермом. Це було дуже складно, але я не помічала труднощів. Люблю подорожувати, в поїздці відчувала величезну свободу – на своїй машині їздити дуже зручно, їдеш, куди і коли хочеш.

«Діти проти зірок»: Tayanna каталася на сапборді, а Женя Кот розв’язував приклади

Один з найулюбленіших днів Саша провела в барвистому місці, яке зачарувало дівчину.

– Ми зняли невеликий будиночок в горах, біля лавандової ферми. Це було казково! Ми купили торт, вино – було тихо, затишно і мило. У мене так практично не буває, адже зазвичай тусую весь тиждень, – зазначила співачка. – Я відчула, що дорослішаю, що мені вже 29 років. Їла торт і думала: «Ось це справжнє щастя!»

Чи змогла зіркова команда Саші Зарицької перемогти команду талановитих дітей, дізнаєтеся вже скоро. Прем’єра третього сезону шоу «Діти проти зірок» – цієї осені на Новому каналі!