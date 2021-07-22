Солістка гурту ONUKA – про те, чому не хотіла мати дітей

Зірка зізналася, що її вагітність була цілковитою випадковістю

Солістка гурту ONUKA Наталія Жижченко – одна з українських артисток, яка рідко дає інтерв’ю, особливо щодо особистого життя. Але нещодавно Маші Єфросініній вдалося вивести селебриті на відверту розмову у своєму YouTube-проекті «Екзамен». Під час інтерв’ю Наталія зізналася, що не хотіла мати дітей, і народження її сина Саші було незапланованим.

– Здається, я ніколи не відчувала бажання материнства. На всіх друзів, у яких є діти, дивилася просто з жахом. Мені ніколи не хотілося мати дітей, стати мамою, няньчитися, продовжувати свій рід, навіть незважаючи на хороші гени. Ніколи. Я завжди замислювалася про те, яка це надзвичайна відповідальність, особливо у світі ґаджетів – те, що мене дуже лякало. А ще – перенаселеність планети. Через таку надмірну кількість людей народжувати ще дитину, в можливості виховати яку ти не впевнена, зробити людиною… Навіщо це робити? Лише тому, що так заведено? Цього я ніколи не розуміла, – відверто розповіла солістка ONUKA.

Остаточне рішення про небажання мати дітей Наталія прийняла у 2019-му, коли їй вже було 34 роки. І хоча її чоловік, продюсер Євген Філатов прагнув стати батьком, він підтримав кохану в такій життєвій позиції. І коли рішення вже було прийнято, співачка раптово завагітніла.

– Я дуже не люблю стан невизначеності, мені треба, щоб усе було чітко зрозуміло. І ця невизначеність мене дратувала. Якось в одну мить подумала, що мені це просто непотрібно. І вирішила, що в мене не буде дітей. Стало так круто й легко, все ідеально розклалося по поличках. На батьковому ювілеї офіційно заявила, що не хочу мати дітей. І мої батьки прийняли це дуже достойно. Вони вже поважного віку, але з сучасним типом мислення. А вже за тиждень я отримала тест із двома смужками. Це був «зальот Євгенович», можна так сказати. Такий собі своєрідний фідбек від Всесвіту. Мабуть, тоді він вирішив, що саме зараз час відповісти на такі мої досить зухвалі виступи, – поділилася Жижченко.

Про вагітність зірка дізналася, перебуваючи в Китаї у гастрольному турі. Вона придбала тест на вагітність дорогою в аеропорт. І коли він виявився позитивним, була шокована.

– В мене сталася істерика, справді перелякалася. А Женя був дуже щасливий. Одразу поїхали до нашої менеджерки, щоб обговорити всі заплановані тури. Але ми пропрацювали до шостого місяця, і після почався карантин і локдаун. Я зрозуміла: це мені така відповідь, що не треба патякати, – сказала Наталія.

Думок про переривання вагітності в солістки гурту ONUKA не було. Вона вважає, що їхній син сам вибрав її та Євгена за батьків, а тому вона не могла нічого зробити проти його волі.

Нагадаємо, що солістка гурту ONUKA Наталія Жижченко та музикант Євген Філатов одружилися у 2016-му. А в травні минулого року зіркова пара вперше стала батьками.

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