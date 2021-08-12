Акторка «Перших ластівок» про скандал навколо Володимира Талашко: «З авторитетом можна витворяти страшні речі» Ексклюзив!

Актора, зірку радянського кіно «В бій йдуть одні старі», Володимира Талашко відсторонили від викладання в університеті ім. Карпенко-Карого після скандалу з домаганнями, який спалахнув буквально на початку тижня

Зараз Талашко перебуває у літній відпустці, а з 1 вересня на роботу не вийде. Що робити з Талашко далі вирішать за підсумками розслідування робочої комісії.

– Скільки це буде тривати, я сказати не можу. Талашко набрав перший курс, але є ким замінити його. Він спростовує всі факти, викладені в повідомленнях у Facebook, – розповіла в.о. ректора Галина Мила в коментарі одному зі ЗМІ.

Новий канал отримав ексклюзивний коментар від акторки Таїсії Щурук (серіал «Перші ластівки», Новий канал). Дівчина навчалась на акторському курсі в Київському національному університеті ім. Карпенко-Карого. Каже, саме Володимир Талашко в неї не викладав, адже він веде пари у дикторів. Проте серед студентів ходили чутку про домагання інших викладачів.

– Викладачі в нашому університеті мають дуже великий авторитет серед студентів і це насправді страшна «штука». Нажаль, з авторитетом можна «витворяти» багато речей. І дехто з викладачів цим користується в не зовсім правильних напрямках, – розповіла нам Тая.

Наразі актору Володимиру Талашко 75 років і він потрапив до сексуального скандалу. У мережі з’явився допис сценариста й кінокритика Богдана Панкрухіна, який розповів історії жінок, які нібито в різний час стали жертвами домагань із боку Талашка. Колишні студентки та абітурієнтки розповіли страшні речі: як він їх чіпав руками, намагався поцілувати, пропонував оголену фотосесію та запрошував додому начебто на репетиції. Ось один з прикладів:

– Він мені зателефонував і каже: «Ти маєш приїхати до мене додому. Ти ж бачиш, що в тебе не виходить». Я кажу, що так, бачу, що не виходить, але питаю, чому ми не можемо порепетирувати в аудиторії? Він наполягав, що я маю приїхати до нього додому ввечері, – розповіла Анастасія Вергелес, акторка та ведуча, одному з українських телеканалів.

Подібну історію розповіла і журналістка Ірина Сампан. Дівчина брала у актора інтерв’ю, після якого він покликав її додому, щоб показати ексклюзивні фото. А вдома замість фотографій на журналістку очікували міцні обійми, спроби поцілувати та залізти їй під сукню. На щастя фізично Ірина не постраждала, але отримала психологічну тварму. Про це вона пише у своєму Facebook.

І таких історій, які стали відомі загалу, ще мінімум чотири або п’ять. Дівчата розповідають, що після домагань з боку викладача, нібито неодноразово писали колективне звернення до ректорату університету. Але їм відповідали, що у Талашка є «криша», «не ви перші, не ви останні, краще забудьте про це».

– Ми опитали працівників деканату – вони сказали, що за 43 роки до них не було жодного подібного звернення. Якщо не прийняли в деканаті – можна звернутися до канцелярії чи керівництва. Але там заперечують, що такі заяви надходили, – розповіла в.о. ректора Галина Мила одному з українських ЗМІ.

Далі доля викладача та всієї історії в руках робочої групи навчального закладу, яка запрацює з першого вересня. До складу групи увійшли усі проректори, завідувачі кафедр університету, а також студентська громада та представники студентського самоврядування. Дуже хочеться вірити, що правда стане відомою.

Фото – Володимир Талашко (facebook.com/vladimir.talashko)

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