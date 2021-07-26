Бритни Спирс выложила фото топлесс в Instagram: жарко и горячо

Кажется, певица счастлива от того, что сама может выкладывать фото в Instagram

Поэтому Бритни Спирс порадовала фанатов откровенным контентом. В ее ленте появилось фото топлесс. На нем она страстно наклоняет голову назад. Фото получило 2,6 млн лайков и 76 тысяч комментариев.

Радость поклонников, конечно, нереальна. «Она чувствует себя свободной и счастливой», «Вот это настоящая Спирс!», «Душа свободы», «Королева» — написали фанаты под постом. Однако некоторые из бдительных девушек заметили, что певица давно не была на маникюре. «Отведите ее скорее на маникюр. Любим тебя, Бритни!», — написала девушка.

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Недавно же публика узнала страшные подробности из жизни певицы. Ее бывший телохранитель Фернандо Флоренс рассказал, что раз в неделю звезде привозили сильнодействующие наркотики и противозачаточные препараты и заставляли девушку их принимать.

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Фото — Getty Images

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