Бойфренд Бритни Спирс — о слухах относительно их помолвки

Молодой парень артистки прокомментировал слухи о свадьбе

Недавно сеть разорвал шквал новостей о том, что американская певица Бритни Спирс тайно обручилась со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Такие сплетни спровоцировали папарацци, которые сфотографировали девушку с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

Журналисты издания TMZ поспешили поздравить жениха, как только им удалось увидеть его на публике. Тогда Сэм Асгари решил прояснить ситуацию и прокомментировал возможную помолвку со звездой.

«Да, чувак. Люди не знают, но мы женаты уже около пяти лет. Знаешь, мы тайно поженились на Гавайях. Это одна из версий. Я не знаю, но вижу это в газетах. И у нас есть близнецы», — отшутился бойфренд Бритни Спирс.

Фото: Getty Images

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