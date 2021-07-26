«Мы тайно поженились на Гавайях»: Бойфренд Бритни Спирс — о слухах относительно их помолвки
Молодой парень артистки прокомментировал слухи о свадьбе
Недавно сеть разорвал шквал новостей о том, что американская певица Бритни Спирс тайно обручилась со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Такие сплетни спровоцировали папарацци, которые сфотографировали девушку с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.
Журналисты издания TMZ поспешили поздравить жениха, как только им удалось увидеть его на публике. Тогда Сэм Асгари решил прояснить ситуацию и прокомментировал возможную помолвку со звездой.
«Да, чувак. Люди не знают, но мы женаты уже около пяти лет. Знаешь, мы тайно поженились на Гавайях. Это одна из версий. Я не знаю, но вижу это в газетах. И у нас есть близнецы», — отшутился бойфренд Бритни Спирс.
Фото: Getty Images
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