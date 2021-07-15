Бритни Спирс хочет провести расследование над своим отцом

Артистка уже нашла нового адвоката для своей защиты

Недавно суд Лос-Анджелеса официально разрешил певице Бритни Спирс, которая борется за прекращение опекунства своего отца, избрать нового адвоката для дальнейшего представительства. Об этом пишет CNN.

14 июля артистка заявила, что из-за опеку отца ее жизнь полностью разрушен и теперь она намерена вернуть себе свободу.

«Я здесь, чтобы избавиться отца и обвинить его в злоупотреблении опекунством. Я думала, что они пытались убить меня. Если это не насилие, я не знаю, что это такое. Это чертова жестокость. Я хочу выдвинуть обвинения против своего отца сегодня. Я хочу провести расследование», — отметила Бритни.

Новым адвокатом Бритни Спирс стал бывший федеральный прокурор Мэтью Розенгарт. Он посоветовал Джейми Спирсу добровольно отказаться от роли опекуна.

Напомним, что право на опеку Бртини Спирс ее отец Джеймс получил в 2008 году. С тех пор он контролирует ее жизнь и финансы.

Фото: Getty Images

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