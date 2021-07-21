Новый адвокат Бритни Спирс — о дальнейших действиях по делу

Звездный представитель рассказал, как освободит артистку от опекунства

В деле о возвращении контроля над жизнью американской певицы Бритни Спирс появились новые подробности. За последние несколько слушаний Бритни Спирс удалось вернуть право водить машину и самостоятельно выбирать адвоката.

Теперь за защиту артистки выступает адвокат Мэттью Розенгарт, который в свое время работал со Стивеном Спилбергом, Шоном Пенном, Беном Аффлеком и Эдди Веддер. Недавно адвокат пообщался с журналистами и рассказал, как собирается освободить Бритни Спирс от опекунства отца.

«Во-первых, я еще раз хочу поблагодарить Бритни Спирс за ее смелость и силу. Я хочу поблагодарить судью за то, что она любезно поздравила мою компанию и меня в этом деле. И я также хочу поблагодарить поклонников Бритни Спирс. Информационная поддержка и поддержка моей фирмы, меня самого и, что наиболее важно, Бритни, действительно впечатляет. И последнее, что я собираюсь сказать по этому поводу, это то, что я сказал в суде на прошлой неделе, — мы с моей командой активно и быстро подаем просьбу об отстранении Джейми Спирс, если он не уйдет в отставку первым …» — подчеркнул адвокат.

Ждем положительных изменений.

Фото: Getty Images

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