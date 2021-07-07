Адвокат Бритни Спирс уволился после 13 лет судов об опекунстве

Теперь артистку будет представлять кто-то другой

Адвокат Сэм Ингхем, который с 2008 года работал с Бритни Спирс по делу об опекунстве ее отца над ней, уволился. Об этом свидетельствуют документы суда Лос-Анджелеса, пишет издание Deadline.

После того, как это решение окончательно утвердит суд, Бритни Спирс должны будут назначить нового адвоката. Ведь свое участие в деле об опекунстве решила прекратить и юридическая компания Loeb & Loeb.

За 13 лет работы над делом Бритни Спирс Сэм Ингхем заработал миллионы долларов. Как пишет издание Forbes, за свои услуги адвокат берет 475 долларов в час.

Сэма Ингхема неоднократно обвиняли в излишней лояльности к отцу певицы Джейми Спирс, который сейчас имеет право официального опекунства над Бритни. А 23 июня во время выступления в суде Бритни Спирс сказала, что адвокат просил ее «держать язык за зубами» о некоторых вещах во время слушания. По словам певицы, в свое время она не выбирала его адвокатом и не имела возможности нанять другого.

Фото: Getty Images

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