Бритни Спирс завершает певческую карьеру

Менеджер звезды шокировал неожиданным заявлением

Американская певица Бритни Спирс собирается уйти со сцены. По крайней мере, об этом заявил менеджер артистки Ларри Рудольф, после чего уволился.

После скандала, вспыхнувшего над возвращения Бритни Спирс контроля над ее жизнью, менеджер селебрити решил быстро оборвать профессиональные контакты с ней после 25 лет работы. Он направил официальное письмо отцу певицы Джейми Спирс и Джоди Монтгомери, которая временно исполняет обязанности ее опекуна.

«Прошло более двух с половиной года с тех пор, как мы с Бритни в последний раз общались. И тогда она мне сообщила, что хочет взять перерыв в работе на неопределенный срок. Сегодня мне стало известно, что Бритни заявила о своем намерении официально завершить карьеру. Как вы знаете, я никогда не имел отношения к опеке над ней, поэтому я не знаю многих деталей. Сначала я был нанят по просьбе Бритни, чтобы помогать ей в ее карьере. И как менеджер я считаю, что в интересах Бритни мне лучше будет уйти из ее команды, поскольку в моих профессиональных услугах больше нет необходимости. Пожалуйста, примите это письмо как официальную отставку. Я всегда буду гордиться тем, чего мы достигли за 25 лет нашей совместной работы. Я желаю Бритни здоровья и счастья, и я буду всегда рядом, если я когда-нибудь снова ей понадоблюсь, как и всегда был », — заявил менеджер Бритни Спирс.

После слушания по возврату Бритни Спирс контроля над ее жизнью певица заявила, что не вернется на сцену, пока отец будет оставаться ее опекуном. Похоже, что менеджер певицы просто захотел выйти из эпицентра скандала.

Фото: Getty Images

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