Jerry Heil – Особисте: премьера нового альбома (EP)

9 апреля вышел новый мини-альбом Jerry Heil под названием #Особисте. Это шесть треков, объединенных лирической тематикой об очень интимном, которые были написаны в тандеме с саунд-продюсером Романом Череновым (Morphom). Поэтому стилистически «звучание» альбома осталось фирменным — трендовая поп-музыка, основанная на хуках и интересных аранжировочных находках.

Однако в этом релизе Яна отходит от формулы «comedy pop», которая утвердила ее в статусе новой поп-звезды, а экспериментирует с интимной лирикой в ​​стиле «melodramatic popular song», основанной на истории из собственного опыта.

Jerry Heil внезапно потеряла голос

К каждой композиции EP #Особисте певица предоставила комментарий с ключами и разгадками той или иной песни:

Jerry Heil — #ДЕВОЧКА_ЛЮБОВЬ

— Отношения — это действительно испытание и маленькая жизнь? Любовь действительно живет три года? Я лично не знаю: никогда не встречалась ни с кем дольше нескольких месяцев. А вот двое из моей песни, опьяненные чувствами, на максимальной скорости летели как раз три года. Говорят, третий год сложный. По крайней мере именно так произошло в персонажей трека #ДЕВОЧКА_ЛЮБОВЬ.



Jerry Heil — #НЕ_ОРИ_МАМ

— Мама меня воспитала так, чтобы я даже не смотрела на женатых. У нее свои истории и травмы, поэтому я всю жизнь боялась быть привлекательной, чтобы не соблазнить женатого. И я таки соблазнила его. В песне #НЕ_ОРИ_МАМ.



Jerry Heil — #ОВЕРДРУЖБА_НЕДОСЕКС

— Я никогда в жизни не влюблялась. А мне 25, на минуточку. Летом несколько изменилось, я что-то подобное почувствовала. Но мне показалось. Потому #ОВЕРДРУЖБА_НЕДОСЕКС — это ни то, ни другое: надо определяться или прощаться с кукухой.



Jerry Heil — #LULLABY (#КОЛИСКОВА)

— Когда у тебя в голове есть идеал партнера, так трудно не примерять его на каждого, кто может подойти на эту роль. Это отсеивает ненужные отношения, но ты рискуешь одеть в эту иллюзию того, кто более или менее на нее похож. И ты знаешь, что произойдет дальше.



Jerry Heil — #ГОЛОЮ

— Когда он раздевает тебя глазами — круто! Идеально, когда он сумел раздеть тебя от комплексов, детских и взрослых страхов, ревности, социальных масок. Он знает тебя чистой, настоящей, голой. Не обнажив душу, не знаешь, кто действительно любит ее без одежды.



Jerry Heil — #ОСОБИСТЕ

— Местами пророческая песня, написанная несколько лет назад, как и все в этом альбоме. Однако это одна из моих самых древних, написанных еще в то время, когда я сотрудничала с лейблом VIDLIK. Она об интимных чувствах, о душевном коннекте. Писалась потоком: первый куплет и припев пришли мне в шумном метро, ​​где даже своих мыслей не слышно. Второй же куплет был написан после того, как я прожила сценарий первого, будто действительно предсказала. Второй куплет стал заключению истории. И почему-то на английском.

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