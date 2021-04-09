Тина Кароль – Хороший парень: смотреть онлайн премьеру клипа

Тина Кароль поцеловала саму себя в новом клипе «Хороший парень»
Украинская певица Тина Кароль продолжает удивлять публику своим новым образом и репертуаром. После релиза своего нового альбома «Красиво» артистка представила и новый клип на трек «Хороший парень».
Смотреть премьеру клипа Тина Кароль – «Хороший парень» онлайн:
В новом видео Тина Кароль предстала в образе мужчины-грабителя, который был одет в серый спортивный костюм и оранжевую балаклаву. Чтобы передать дух 2000-х, артистка станцевала хип-хоп. А в конце видео звезда появилась в своем образе из клипа «Скандал» и шокировала всех, поцеловав саму себя.
Теперь фанаты Тины Кароль с нетерпением ждут новых работы певицы. Ведь стало понятно, насколько звезда изменила образ кардинально.
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