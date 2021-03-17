Артистка почала лікуватися через те, що не може співати

Відома українська співачка Jerry Heil раптово втратила голос. Про це зірка повідомила сама на своїй сторінці в Instagram.

Як стверджує співачка, вона втратила голос через ментальні проблеми. Jerry Heil запевняє, що фізично повністю здорова, а голосом вже почала займатися. Зараз вона лікується анісовою олією.

«У мене зник голос, уявляєте? Я здорова???????? фізично???? а от з ментальним самопочуттям не попрацювала вчасно. Пам’ятаєте, постила в сторіз, що їду до психолога? Головний висновок: друзям можна говорити все, що на душі. На те вони і друзі. Я допустилася помилки, накопичила в собі непроговорене — і спочатку стисло шию і горло, а вже за декілька днів голос сказав: «Я відійду, а ти поки подумай над своєю поведінкою». Все, що поки можу — нюхати анісову олію і просити вас не повторювати такі трюки в домашніх умовах???? Бо батьки вчили бути милими до інших, та чомусь не до себе. І ось факт: замовчування — це не про доброту до ближнього —це твоє лукавство від бажання бути хорошим для всіх. Яке вилазить боком завжди. Або горлом», – написала співачка в Instagram.

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