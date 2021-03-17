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Jerry Heil раптово втратила голос

Jerry Heil раптово втратила голос

Артистка почала лікуватися через те, що не може співати

Відома українська співачка Jerry Heil раптово втратила голос. Про це зірка повідомила сама на своїй сторінці в Instagram.

Як стверджує співачка, вона втратила голос через ментальні проблеми. Jerry Heil запевняє, що фізично повністю здорова, а голосом вже почала займатися. Зараз вона лікується анісовою олією.

«У мене зник голос, уявляєте? Я здорова???????? фізично???? а от з ментальним самопочуттям не попрацювала вчасно. Пам’ятаєте, постила в сторіз, що їду до психолога? Головний висновок: друзям можна говорити все, що на душі. На те вони і друзі. Я допустилася помилки, накопичила в собі непроговорене — і спочатку стисло шию і горло, а вже за декілька днів голос сказав: «Я відійду, а ти поки подумай над своєю поведінкою». Все, що поки можу — нюхати анісову олію і просити вас не повторювати такі трюки в домашніх умовах???? Бо батьки вчили бути милими до інших, та чомусь не до себе. І ось факт: замовчування — це не про доброту до ближнього —це твоє лукавство від бажання бути хорошим для всіх. Яке вилазить боком завжди. Або горлом», – написала співачка в Instagram.

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