Монстр: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер фильма «Монстр».

Монстр – смотреть трейлер онлайн:

Драма основана на одноименном романе Уолтера Дина Майерса. Фильм рассказывает о 17-летнем Стиве Хармоне – студенте из Гарлема, который увлекается фотографией. Он ввязывается в историю, из-за которой может провести остаток жизни в тюрьме.

Главную роль исполнил Келвин Харрисон-младший. Также в фильме сыграли Джеффри Райт, Дженнифер Хадсон, рэперы A$AP Rocky и Nas, Джон Дэвид Вашингтон, Джаррел Джером, Дженнифер Эль и Тим Блейк Нельсон. Режиссером выступил Энтони Мандлер.

Премьера фильма «Монстр» на Netflix запланирована на 7 мая 2021 года.

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