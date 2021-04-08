Монстр: смотреть официальный трейлер

A$AP ROCKY и Джон Дэвид Вашингтон в трейлере фильма «Монстр»
Стриминговий сервис Netflix представил трейлер фильма «Монстр».
Монстр – смотреть трейлер онлайн:
Драма основана на одноименном романе Уолтера Дина Майерса. Фильм рассказывает о 17-летнем Стиве Хармоне – студенте из Гарлема, который увлекается фотографией. Он ввязывается в историю, из-за которой может провести остаток жизни в тюрьме.
Главную роль исполнил Келвин Харрисон-младший. Также в фильме сыграли Джеффри Райт, Дженнифер Хадсон, рэперы A$AP Rocky и Nas, Джон Дэвид Вашингтон, Джаррел Джером, Дженнифер Эль и Тим Блейк Нельсон. Режиссером выступил Энтони Мандлер.
Премьера фильма «Монстр» на Netflix запланирована на 7 мая 2021 года.
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