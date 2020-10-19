Сегодня, 19 октября, украинская группа презентует свой самый откровенный видеоклип на лид-сингл из альбома 13 waves – Living My Life

Артисты погружают зрителей в «первую волну» своей пластинки – интимный мир, визуально необычный, который каждый интерпретирует для себя по-разному. Визуальный ряд рассказывает о чувстве свободы, сближении и новом мировосприятии.

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Сначала Джеффри и Андрей изображены такими, какими все привыкли их видеть: с микрофоном и за стойкой клавиш. Но дальше вместе с героями зрители погружаются в откровенный мир новых образов и форм, которые появляются в видео.

Большая часть съемок проходила в Черепашинецком карьере – уникальном месте в Винницкой области, где лазурная вода разлилась в озеро среди хвойных лесов. Впервые в видео TVORCHI был задействован один из лучших водных балетов Украины – Waterballet mermaids.

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Режиссер видеоклипа – Дмитрий Дорош, оператор – Никита Копнин. Living My Life – это лид-сингл из нового альбома группы 13 waves. Его главная особенность в том, что TVORCHI создавали пластинку находясь на самоизоляции, каждый отдельно друг от друга.

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