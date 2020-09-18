Украинская поп-дива презентовала клип сразу три песни из нового студийного альбома «Найти своих». Ролик уже доступен к просмотру.

Момент, который поклонники Тины Кароль ждали неделями, наконец-то настал! В честь 15-летия музыкальной карьеры поп-дива порадовала поклонников сразу двумя премьерами. Артистка презентовала новый студийный альбом «Найти своих» и необычную видеоработу – клип на три песни из сборника. Он создан как эмоциональный пазл, в которых главная героиня ищет ответ на извечный вопрос: «В чем кроется счастье?»

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Режиссеров работы выступил Стас Морозов. Ему удалось практически невозможное: объединить три песни-признания Тины Кароль – «Найти своих», «Лодочка» и «Небо» – в одну целостную историю. Новый клип является самой масштабной видеоработой в карьере певицы. И в то же время – ее самой хрупкой музыкальной исповедью.

Смотреть онлайн клип-трилогию Тины Кароль «Найти своих» можно на сайте Нового канала прямо сейчас:

Тина Кароль – «Найти своих»: текст, слова песни

«Найти своих»

Вспоминаю по секундам своё прошлое

Я там не верила как будто

Что будет лучше впереди

Рассыпалась на осколки

Искала большего

Но ни в ком не могла тебя найти

Ты научил меня не слушать

Глупые сплетни за спиной

Когда чужие лезли в душу

Ты укрывал меня собой

Я знаю прозвучит банально,

Но я впервые не боюсь

Иду с закрытыми глазами

И я в тебе не ошибусь

Ты меня найдёшь среди тысяч лиц

Сердцу горячо, слёзы на ресницах

Сильнее всех друг друга держим

Я твоя нежность, ты мой стержень

Ты меня несёшь на руках своих

Радость и беду делим на двоих

Оказалось, счастье в простом кроется:

Найти своих и успокоиться

Мы случайные – совпали

В этом городе ветров

Один шаг, одно касанье

И мне нет ближе никого

Но в этом мире счастье зыбко

И я молчу, чтоб не спугнуть

Пускать другим важна картинка,

А нам с тобой важна лишь суть

«Лодочка»

В лодочке, в маленькой

По морю из собственных слёз

В лодочке, в маленькой

Плыву в темноте при свете звёзд

И вспоминаю тихий дождь

В лицо минувшему смотрю

И жду когда же ты придёшь,

в моём раю, в моём раю.

Я вспоминаю тихий дождь

В лицо минувшему смотрю

И жду когда же ты придёшь,

в моём раю, в моём раю.

в моём раю, в моём раю.

в моём раю, в моём раю.,

Попутный ветер мне рискует

Украсть мой мирный уголок

О всём на свете не забуду

Бежит меж волн шумя в поток

Лодочка, а-а-а, а-а-а-а-а

у-у-у-у-у

а-а-а-а-а-а

Я вспоминаю тихий дождь

В лицо минувшему смотрю

И жду когда же ты придёшь,

в моём раю, в моём раю.

И вспоминаю тихий дождь

В лицо минувшему смотрю

И жду когда же ты придёшь,

в моём раю, в моём раю.

Старость разделить хочу с тобой, печали уталить с тобой

Наедине души не выживают, мечутся как пузырьки в душе

Окутана покрывалом из твоих лжеслов

Но это всегда было так мило, так игриво.

Лодочка, качались облака

Что есть наверняка на не-бе

«Небо»

Надежда – мой компас земной

И эта фраза спета не мной

Распята тобой, умыта росой

Земля бежит из-под ног

И это урок, наш диалог

Спущен курок смущаясь

Небо смотрит свысока на нас

А гордость забыта давно

Я преданный раб

Твоих желаний прораб

Нежно целую

и понеслась дерзость

А горечь, а горечь обид

В голове суицид, душим желание

за горло любовь

Ты моё наказание

Я, я скучаю по тебе

И мне не важно приму как есть у-е

я скучаю по тебе

Ты с ней опять

Я всё равно жду тебя

Чай заварен на столе

Без сахара лимон

всё как любил он

всё как любил он

Небо смотрит свысока

На нас

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