Тина Кароль – «Найти своих»: премьера клипа-трилогии. Просмотр обязательный!
Украинская поп-дива презентовала клип сразу три песни из нового студийного альбома «Найти своих». Ролик уже доступен к просмотру.
Момент, который поклонники Тины Кароль ждали неделями, наконец-то настал! В честь 15-летия музыкальной карьеры поп-дива порадовала поклонников сразу двумя премьерами. Артистка презентовала новый студийный альбом «Найти своих» и необычную видеоработу – клип на три песни из сборника. Он создан как эмоциональный пазл, в которых главная героиня ищет ответ на извечный вопрос: «В чем кроется счастье?»
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Режиссеров работы выступил Стас Морозов. Ему удалось практически невозможное: объединить три песни-признания Тины Кароль – «Найти своих», «Лодочка» и «Небо» – в одну целостную историю. Новый клип является самой масштабной видеоработой в карьере певицы. И в то же время – ее самой хрупкой музыкальной исповедью.
Смотреть онлайн клип-трилогию Тины Кароль «Найти своих» можно на сайте Нового канала прямо сейчас:
Тина Кароль – «Найти своих»: текст, слова песни
«Найти своих»
Вспоминаю по секундам своё прошлое
Я там не верила как будто
Что будет лучше впереди
Рассыпалась на осколки
Искала большего
Но ни в ком не могла тебя найти
Ты научил меня не слушать
Глупые сплетни за спиной
Когда чужие лезли в душу
Ты укрывал меня собой
Я знаю прозвучит банально,
Но я впервые не боюсь
Иду с закрытыми глазами
И я в тебе не ошибусь
Ты меня найдёшь среди тысяч лиц
Сердцу горячо, слёзы на ресницах
Сильнее всех друг друга держим
Я твоя нежность, ты мой стержень
Ты меня несёшь на руках своих
Радость и беду делим на двоих
Оказалось, счастье в простом кроется:
Найти своих и успокоиться
Мы случайные – совпали
В этом городе ветров
Один шаг, одно касанье
И мне нет ближе никого
Но в этом мире счастье зыбко
И я молчу, чтоб не спугнуть
Пускать другим важна картинка,
А нам с тобой важна лишь суть
«Лодочка»
В лодочке, в маленькой
По морю из собственных слёз
В лодочке, в маленькой
Плыву в темноте при свете звёзд
И вспоминаю тихий дождь
В лицо минувшему смотрю
И жду когда же ты придёшь,
в моём раю, в моём раю.
Я вспоминаю тихий дождь
В лицо минувшему смотрю
И жду когда же ты придёшь,
в моём раю, в моём раю.
в моём раю, в моём раю.
в моём раю, в моём раю.,
Попутный ветер мне рискует
Украсть мой мирный уголок
О всём на свете не забуду
Бежит меж волн шумя в поток
Лодочка, а-а-а, а-а-а-а-а
у-у-у-у-у
а-а-а-а-а-а
Я вспоминаю тихий дождь
В лицо минувшему смотрю
И жду когда же ты придёшь,
в моём раю, в моём раю.
И вспоминаю тихий дождь
В лицо минувшему смотрю
И жду когда же ты придёшь,
в моём раю, в моём раю.
Старость разделить хочу с тобой, печали уталить с тобой
Наедине души не выживают, мечутся как пузырьки в душе
Окутана покрывалом из твоих лжеслов
Но это всегда было так мило, так игриво.
Лодочка, качались облака
Что есть наверняка на не-бе
«Небо»
Надежда – мой компас земной
И эта фраза спета не мной
Распята тобой, умыта росой
Земля бежит из-под ног
И это урок, наш диалог
Спущен курок смущаясь
Небо смотрит свысока на нас
А гордость забыта давно
Я преданный раб
Твоих желаний прораб
Нежно целую
и понеслась дерзость
А горечь, а горечь обид
В голове суицид, душим желание
за горло любовь
Ты моё наказание
Я, я скучаю по тебе
И мне не важно приму как есть у-е
я скучаю по тебе
Ты с ней опять
Я всё равно жду тебя
Чай заварен на столе
Без сахара лимон
всё как любил он
всё как любил он
Небо смотрит свысока
На нас
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