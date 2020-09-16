Концерт Макса Барских: Open Air разрешен и состоится. Известна новая дата!

Концерт «Макс Барских: OPEN AIR», который должен был состоятся 18 сентября на обзорной площадке КВЦ «Парковый», перенесен на 24 сентября, место проведения остается неизменным. Все билеты действительны на новую дату.

Дмитрий Феликсов, совладелец VIRUS Music (компания-организатор концерта), объяснил решение:

– Мы все переживаем и следим за трендами эпидемиологической ситуации в стране и в мире. В конце прошлой недели было объявлено, что связи с переходом Киева в оранжевую зону с 14.09 разрешаются лишь мероприятия с менее чем 220 зрителями. 14 и 15 сентября состоялась рабочая встреча главного санитарного врача, министра культуры, главы офиса Президента с представителями музыкальной индустрии: организаторами концертов, билетными операторами, концертными площадками, Всеукраинским профессиональным союзом работников музыкальной индустрии.

Участники согласились, что такое ограничение убивает отрасль, в которой заняты сотни тысяч человек. Также было озвучено, что организаторы мероприятий в закрытых помещениях в силах обеспечить безопасность зрителей на уровне не ниже, а даже и выше той, что мы наблюдаем в общественном транспорте, на рынках и в торговых центрах. По результатам встречи был выработан подход, который обеспечивает зрителей культурным продуктом при должном уровне безопасности, не диссонирующими с ограничениями в других сферах (в т.ч. общепит, общественный транспорт).

На заседании КМУ 16.09 были приняты изменения в перечень ограничений в оранжевой зоне, к которой сейчас относится, в том числе, и Киев. Среди изменений: в оранжевой зоне разрешаются культурные мероприятия при условии размещения не более 1 человека на 5 квадратных метров, заполнения не более чем 50% сидячих мест в залах, а также стоя – при обеспечении организатором дистанции между посетителями в 1,5м. Проект постановления был принят с доработкой в однодневный термин. По сути, это ограничения зеленой зоны.

Почему концерт переносится?

Концерт Макса Барских может быть проведен в оранжевой зоне. Заказ техники для монтажа сцены, а также найм соответствующего персонала, который приедет из различных областей Украины, нужно было сделать не позднее вечера 15.09. А решение КМУ озвучено как раз за двое суток до 18.09. На монтаж сцены для шоу нам требуется чуть более 2 суток при условии, что техника и персонал уже на площадке. Поэтому мы, к превеликому сожалению, не успеваем и вынуждены перенести концерт на четверг 24 сентября. Благодарим артиста и его менеджмент за доверие и шаг на встречу!

Мы очень хотим сделать хорошее шоу и порадовать публику, при этом обеспечив на площадке соблюдение необходимых мер безопасности и предосторожности: расстояние между столами – 1,5 метра, разметка дистанции для очереди в уборные и на барах, температурный скрининг посетителей, доступ к бесплатным антисептикам, весь персонал в масках и перчатках, обслуживание столиков официантами для уменьшения скопления людей на барах и на фуд-корте).

Билеты действительны на новую дату, обменивать их не нужно. В это непростое время многое, к сожалению, зачастую зависит не от нас. Принимаем это и как компания, и как граждане;

Мы призываем зрителей быть ответственными: соблюдать дистанцию, правильно носить маски, обрабатывать руки антисептиком, не трогать лицо. Все это в ваших силах. Эти простые шаги помогут сдерживать рост заболеваемости, при этом ощущая себя не лишенными радостей жизни.

Михаил Ясинский, генеральный продюсер Secret Service Entertainment Agency, представляющей интересы Макса Барских, добавил:

– Концерты с определенными ограничениями разрешены, и это для нас возможность продолжать свою работу, выпускать новые песни и радовать зрителя. Надеюсь, что уже скоро мы увидимся с нашими фанатами в более привычных условиях, а пока будем придерживаться норм и получать удовольствие от встречи с любимыми артистами.

Читай также:

Пауза окончена: дуэт Hurts выпустил новый альбом через три года

Сериалы 2020: Что посмотреть в сентябре?