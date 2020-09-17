«Друзья» навсегда: Revolution Beauty выпустили линейку косметики в честь сериала

Теперь можно воспроизвести макияж в стиле Моники, Рейчел и Фиби с помощью официальных бьюти-продуктов ситкома

Культовый сериал «Друзья» выпустил собственную линейку косметики в коллаборации с косметическим брендом Revolution Beauty. Косметика культового сериала отражает дух 90-х и легендарные образы героинь – Моники, Рейчел и Фиби. Об этом сообщает издание Allure.

В коллекцию косметики Friends вошло три палитры теней для век с девятью оттенками в каждой, три кремовые помады и шесть блиискив для губ. Цвета помад для губ соответствует тем, которые в сериале обычно носили Фиби Буффе, Рэйчел Грин и Моника Геллер. А каждый блеск носит имена одного из шести друзей. Палитры теней также носят названия трех подруг. А цвета теней называются в соответствии с тем, с чем в сериале ассоциируются девушки.

– Мы подробно рассмотрели каждого персонажа: что он носит, манеры поведения, макияж, который они используют, личность, и начали строить оттуда. Продукты по-настоящему является частью жизни каждого персонажа, – сказал основатель Revolution Beauty Адам Минто.

Также в коллекции представлены две косметички – черная с легендарным надписью Friends и в принт с лобстерами, а еще набор из трех резинок с этими же принтами и фиолетовое зеркало, на котором изображена желтая рамка из квартиры Моники.

Коллаборация сериала Revolution Beauty и «Друзья» поступила в продажу в США 14 сентября, а во всем мире ее можно приобрести с 16 сентября 2020 года. На каждый бьюти-продукт колеблется от 8 до 12 долларов.

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