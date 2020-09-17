Абсолютно гола: У мережу «злили» пікантне фото Тіни Кароль (18+)

Гарячий знімок співачки з’явився на її офіційній фан-сторінці в Instagram

Останні декілька тижнів шанувальники Тіни Кароль активно обговорювали її колаборацію із зіркою світового хіп-хопу SNOOP DOGG і американським ритм-н-блюз виконавцем Luca Dayz. Але днями співачка підкинула їм новий привід для обговорень.

На офіційній фан-сторінці Тіни Кароль в Instagram з’явилася її повністю оголене фото. Пікантний знімок з’явився у мережі в якості промо до нового студійного альбому артистки «Найти своих», який вийде найближчим часом. «Уже 18.09 прем’єра сьомого студійного альбому «Найти своих», який виходить на честь 15-річчя музикальной̆ кар’єри співачки!» – йдеться в описі до публікації.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) 16 Сен 2020 в 3:44 PDT

Фото Тіни Кароль припало до душі її шанувальникам. Вони засипали фан-аккаунт поп-діви численними компліментами: «Бог ты мой, вот это я понимаю доброе утро», «Просто прекрасна 0_0 Скорее бы премьера», «Какое горячее фото????????», «Секс в чистом его виде ????????????», «Красавица!»

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