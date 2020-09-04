Эксклюзив! ТОП-5 вещей, которые продлят твое лето от TVORCHI

Лето подошло к концу, но отпускать его совсем не хочется. TVORCHI нашли несколько способов как всё-таки словить за хвост любимое время года и попробовать насладиться ним сполна.

Сегодня, 4 сентября, коллектив выпустил новый сингл Living my life. И вместе с тем музыканты придумали 5 способов, как продлить лето, специально для Нового канала:

• Первое, что предлагают парни – таки научиться готовить летние коктейли. Что, как не прохладные напитки с фруктовыми, ягодными нотами создают действительно летнее настроение? Коронным (не придираемся к словам) коктейлем TVORCHI оказалась «Маргарита с маракуей и халапеньо» или, как сказали назвали его сами исполнители «Остатки лета».

• После же ребята предлагают «устроить день кино». Не так давно в столице прошел ежегодный киевский международный кинофестиваль Molodist, чем мы хуже? Выделяем нужный день в календаре, собираем друзей, закупаемся пиццей и газировкой и вперед – навстречу портретам Дорианов и великим Гэтсби!

• Выходные вдали от города и песни под гитару, вместо подборок на iTunes. Провести выходные на даче с самыми близкими без связи с внешним миром – это ли не настоящее лето?

• Устроить бой с водными пистолетами – четвертый и, наверное, самый веселый пункт с привкусом ребячества. Можно собрать целую толпу и устроить соревнования командами, или же это будет поединок 1 на 1 – главное, пускай это будет нейтральная территория, желательно на улице. А то соседи с потеками на потолке могут не разделить ваше рвение вернуть лето, пусть и ненадолго.

• Объестся фруктами и ягодами, напоследок. Объяснения здесь точно не нужны!

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