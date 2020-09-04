Сингл увійде до з першого іспаномовного альбому артистки

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, представиоа кліп на трек «A huevo» зі свого першого іспаномовного альбому «Ecléctica».

Дивитися прем’єру кліпу Настя Каменських|NK – A huevo онлайн:

– Я як справжня дівчина-космополіт кайфую від неймовірного симбіозу колоритних і близьких мені по духу культур – української та мексиканської – настрій яких присутній в кожній пісні мого нового альбому. Кураж, пристрасть і вогненний драйв злилися воєдино. Музика не має кордонів, як і моя любов до нового й експериментів у своїй творчості, – розповіла про майбутній альбом Настя Каменських.

Назва нового треку «A huevo» має мексиканське походження. Це сленг, який в перекладі означає «круто / офігенно». У кліпі NK постає перед нами в чотирьох неймовірно яскравих образах. Режисером відео виступив Леонід Колосовський.

– Настя завжди готова йти вперед, пробувати щось нове і не зациклюватися на чомусь одному. Мені подобається її сміливість і готовність брати участь в будь-яких моїх експериментах. На зйомках ми стикаємося з різними труднощами, але Настя ніколи їх не боїться, – розповів Леонід Колосовський.

Настя Каменськиих назвала свій новий альбом «Ecléctica», бо це слово означає з’єднання різноманітних стилів та ідей. А саме такими є пісні артистки. В альбом увійде сім треків, в яких зібрані танці, багато любові і крутий настрій.

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