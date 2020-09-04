Новий каналG.spaceШОУМАНІЯСексі-пишечка: Alyona Alyona в сексуальній білизні (ФОТО)

Сексі-пишечка: Alyona Alyona в сексуальній білизні (ФОТО)

Артистка здивувала відвертими знімками у соціальній мережі

Українська реперка Alyona Alyona нещодавно кинула собі виклик, щоб схуднути на 29 кг за рік. У своєму Instagram зірка ділиться процесом трансформації свого тіла. Судячи з постів артистки, челендж-схуднення просувається добре. Тому Alyona Alyona не соромиться публікувати свої відверті фото.

Так нещодавно реперка опублікувала знімок у сексуальній білизні. Alyona Alyona  чорному напівпрозорому комплекті та ніжному халатику.

У коментарях до знімка підписники Alyona Alyona відзначили, що вона дійсно дуже схудла.

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