Актер устроился на работу в обычное кафе

17-летний Гейтен Матараццо заработал широкую известность благодаря роли Дастина Хендерсона в нашумевшем сериале «Очень странные дела» от Netflix. На днях стало известно, что из-за пандемии коронавируса актер был вынужден резко сменить вид деятельности. В связи с карантинными ограничениями работу над четвертым сезоном «Очень странных дел» пришлось приостановить. Не желая терять времени и сидеть без дела, Гейтен Матараццо устроился официантом в обычное кафе. К слову, в этом же заведении работают несколько родственников звезды Netflix.

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И хотя Гейтен Матараццо из сериала «Очень странные дела» обсуживает посетителей кафе в медицинской маске, скрыть свою новую подработку от поклонников ему не удалось. В Instagram уже появились пруфы – фото актера с клиентами-фанатами. Учитывая, что после трех сезонов работы в «Очень странных делах» от Netflix исполнитель роли Дастина Хендерсона едва ли нуждается в деньгах. Похоже, актеру просто захотелось скрасить скучные будни на самоизоляции.

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