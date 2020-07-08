«Очень странные дела»: 4 сезон будет! Дата возобновления съемок

Работа над четвертым сезоном культового сериала от Netflix продолжится уже в начале осени 2020

Стало известно, что продолжение «Очень странных дел» будут снимать в штате Джоджиа, именно здесь в округе Джексон расположился вымышленный городок Хоукинс. Практически все серии проекта сняты здесь, исключением стали съемки части эпизодов третьего сезона в Вильнюсе, Литва.

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Предварительно, съемки сериала «Очень странные дела» будут возобновлены 17 сентября. О сюжете четвертого сезона не известно ничего, но есть информация, что этого сезон станет финальным. Не так давно из интервью один из создателей проекта Метт Даффер признался, что знал, чем закончатся истории героев, практически с самого начала съемок! Так что растягивать пусть и полюбившийся миллионам сериал на бесконечное количество сезонов, он не планирует.

Что ж, ждем новый трейлер «Очень странных дел» и 2021 год… Ведь, судя по всему, новые серии проекта мы увидим уже в следующем году. Кстати, осенью возобновятся съемки еще двух проектов Netflix – «Ведьмака» и «Полового воспитания», так что в течении года нас точно ждёт много крутых новинок.

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