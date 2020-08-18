Минус 20 кг: Ребел Уилсон показала результаты похудения (ФОТО)
Селебрити посвятила 2020 трансформации своего тела
Известная комедийная актриса Ребел Уилсон удивила своих поклонников потрясающими результатами похудения. В своем Instagram она опубликовала фото новой фигуры.
На снимке Ребел Уилсон появилась в солнечной желтом платье, которая подчеркнула талию актрисы и ее стройную фигуру.
«Самый жаркий день лета», – подписала фото звезда.
Оказывается, Ребел Уилсон посвятила 2020 трансформации своего тали. За 12 месяцев она решила сбросить 75 килограммов. За первые полгода тренировок и правильного питания ей вдилося похудеть на 20 килограммов. Но актриса не сдается и дальше идет к своей цели!
Фото: Getty Images
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