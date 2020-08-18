Селебрити посвятила 2020 трансформации своего тела

Известная комедийная актриса Ребел Уилсон удивила своих поклонников потрясающими результатами похудения. В своем Instagram она опубликовала фото новой фигуры.

На снимке Ребел Уилсон появилась в солнечной желтом платье, которая подчеркнула талию актрисы и ее стройную фигуру.

«Самый жаркий день лета», – подписала фото звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram rebelwilson 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Оказывается, Ребел Уилсон посвятила 2020 трансформации своего тали. За 12 месяцев она решила сбросить 75 килограммов. За первые полгода тренировок и правильного питания ей вдилося похудеть на 20 килограммов. Но актриса не сдается и дальше идет к своей цели!

Фото: Getty Images

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