Американский телеканал HBO представил официальный трейлер комедии «Прибрежная элита».

Прибрежная элита: смотреть официальный трейлер

Фильм «Прибрежная элита» расскажет о пяти американцев на самоизоляции, которые делятся забавными и грустными историями из жизни. Разноплановые герои говорят о COVID-19, политический порядок и многое другое.

Режиссером «Прибрежной Леит» выступил Джей Роуч, сценарий написал Пол Рудник. В фильме сыграли Сара Полсон, Бетт Мидлер, Кейтлин Дивер, Исса Рэй и Дэн Леви. А сами съемки тоже проходили во время карантина.

Премьера комедии «Прибрежная элита» состоится уже 12 сентября на HBO.

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