Новый каналG.spaceШОУМАНИЯАртем Пивоваров с синглом «Дежавю» прозвучал на волнах австралийского радио

Артем Пивоваров с синглом «Дежавю» прозвучал на волнах австралийского радио

Гордимся!

8 августа в эфире австралийского радио JOY в шоу «babble POP!» прозвучал трек Артема Пивоварова «Дежавю» на украинском языке. Это первый сингл Артема, который звучал на радио Мельбурна в Австралии.

Австралийские ведущие тепло встретили Пивоварова, как артиста, сонграйтера и саундпродюссера. Вспомнили о его коллаборациях с такими громкими именами как Светлана Лобода и Дима Билан, о хите «Муссоны» с Мотом, и еще о его выступлении на музыкальной премии «M1 Music Award» в прошлом году. Также, в конце выпуска они отметили: «Yeah, that’s better, than ukrainian» – в переводе означает, что это не просто украинская музыка, «это лучше чем украинская музыка».

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