Номинант на премию YUNA-2020 в категории «Лучший исполнитель» Артем Пивоваров презентовал миру украинскую версию сингла и визуализации «Дежавю». Режиссёром клипа стал Тарас Голубков вместе с Inakshe Production, которые снимают уже 11-ю работу артиста.

Идея клипа на сингл «Дежавю» была построена на том, чтобы подчеркнуть цикличность состояния дежавю посредством повторяющейся ситуации из одних и тех же движений и через хореографию. Танцоры и первый в Украине профессиональный коллектив маршевых барабанщиков «Drum Art Show» своими позами и движениями создают «узоры» в кадре, порождая свой круговорот событий. Хореографом-постановщиком клипа выступил Олесь Пасечник.

Героиней «Дежавю» Артема Пивоварова стала Виктория Палатная, владелица известного украинского бренда. Абсолютно все наряды героини с испанскими мотивами были сделаны специально для клипа Артема.

– Этот клип имеет очень простой подтекст. Он, как и песня, создан для того, чтобы слушатель/зритель смог освободиться от всех своих внутренних споров, конфликтов или зацикленности на чем-то и полностью отдаться энергии танца. Именно поэтому здесь присутствует максимум танцев, кача и энергии» – поделился Артем.

Напомним, что 10 июля Артем Пивоваров презентовал свою дилогию на треки «Дежавю» и «Позови». Два сингла из альбома «Земной» в один Артем объединил неспроста. Каждая из песен характеризует долгий путь артиста, состоящий из взлетов и падений, с верой в себя и свою музыку, которая объединяет, мотивирует и вдохновляет стихийных с каждым годом все больше и больше.

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