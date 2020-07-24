23 июля украинский артист и саунд-продюсер Артем Пивоваров выступил с музыкальным экшном «Земной» в формате online-концерта

Трансляция концерта велась в социальных сетях артиста, а также на международной сети музыкальных телеканалов MusicBox. Сейчас музыкальный экшн «Земной» можно посмотреть на YouTube-канале Артема Пивоварова.

Экстремальная жара и режим карантина: Артем Пивоваров рассказал, как проходили съемки клипа «Позови». Эксклюзив!

Уникальная локация – оранжерея на ВДНХ, трехуровневая сцена, 40 технических специалистов, аэросъемка и full-band артиста подняли online-формат концертов на новый уровень. Такой формат получил огромное количество восторженных комментариев на YouTube.

«Это был удивительный концерт! Для меня и моей команды – просто новый level. Состоялся первый такой большой online-концерт в Украине. Мы специально построили три сцены, подобрали уникальную историческую локацию и поделились со зрителями всем своим зарядом энергии», – рассказывает Артем.

Читай также:

Артем Пивоваров выпустил свой сингл «Дежавю» на украинском языке

Премьера клипа! Артем Пивоваров презентовал сплит на «Дежавю/Позови»