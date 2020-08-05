На зависть всем: Оля Полякова рассекретила свой вес
Суперблондинка похвасталась роскошным телом и призналась, сколько весит
Оля Полякова – одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса. Певица не стесняется показывать тело и часто публикует в социальных сетях фото и видео в откровенных нарядах. Подобные публикации, конечно же, вызывают разную реакцию у ее подписчиков. Кто-то восхищается красотой Поляковой и ее упорной работе над собой, а кто-то – обвиняет артистку в чрезмерном использовании фотошопа.
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Устав от комментариев «диванных критиков» Оля Полякова решила записать «ответочку» на видео Ролик «королева ночи» опубликовала на официальной странице в Instagram. В нем певица позирует в слитном купальнике черного цвета и демонстрирует стройные формы без фильтров.
«Пишут фотошоп, вот вам пруф, – обратилась к подписчикам Оля Полякова, которая ранее показала стальной пресс в бикини. – Девчонки, давайте ко мне в марафон, все такие будете! И запомните: чем стройнее ноги, тем они выглядят длиннее!»
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Под одним из постов поклонники спросили у Оли Поляковой, сколько она весит. Артиста скрывать эту информацию не стала и честно ответила: «65 кг».
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