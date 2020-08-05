Серпень стане справжнім раєм для меломанів і тих, хто сумував за музикою наживо. Адже останнього літнього місяця концерти в столиці гримітимуть чи не щодня. ДахаБраха, Pianoбой, Сергій Бабкін, Ляпіс-98, Jah Khalib — ми зібрали для вас найкращі.

Концерт Сергія Бабкіна

Душевний квартирник, як у старі-добрі часи, обіцяє зіграти на літній терасі Сергій Бабкін. Сьогодні ми не так часто бачимо Сергія в атмосфері домашніх посиденьок на кухні, а отже, цей виступ не варто пропускати.

Коли: 6 серпня

Де відбудеться: Всі. Свої Терраса

Концерт Ляпіс-98

Сергій Міхалок та його бешкетна компанія не втомлюються влаштовувати музично-театральні дійства в стилі «радикальний шансон» і чіпляти за живе легендарними піснями. А слухачі не втомлюються приходити й ностальгувати разом із ними.

Коли: 7 серпня

Де відбудеться: Stereo Plaza

Вертикальний концерт Pianoбой

Формат вертикального концерту прийшовся до душі Дмитру Шурову. Услід за низкою українських артистів, музикант теж збере прихильників Pianoбой у готельному комплексі «Братислава». Слухачів чекають затишні номери з виходом на балкони, де вони насолоджуватимуться виступом гурту.

Коли: 8 серпня

Де відбудеться: готель «Братислава»

Шоукейс від лейблу «Много воды»

Засновники лейблу «Много воды» познайомлять із новими яскравими іменами в українській музиці в рамках серії концертів «Дистанція». За п’ять годин концерту можна буде почути Astronata, Refinders, Our Atlantic, Дао Парк, ZITKANI, Колю Семпла та ще двох запрошених артистів.

Коли: 9 серпня

Де відбудеться: Арт-завод «Платформа»

Концерт Jah Khalib

Хіп-хопер, чиї ліричні пісні знайомі кожному українцю, а кліпи переглядають на YouTube сотні тисяч разів. Хіп-хопер Jah Khalib заспіває «Лейла», «Медина», «Мамасита», «Созвездие ангела», «Если чё, я Баха» на просторах своєї «творчої Мекки» — Києва. А саме — на стильній і атмосферній локації відпочинку Osocor Residence.

Коли: 18 серпня

Де відбудеться: Osocor Residence

Фестиваль BRO! Fest

Diezel збирає всіх рок-легенд разом. Участник знаного українського гурту запрошує меломанів на фестиваль бро. Власне, бро — це його друзі-артисти, які відіграють шестигодинний концерт. Обіцяють, що гуртів буде вісім, а фестиваль пройде у вертикальному форматі в готелі «Братислава».

Коли: 24 серпня

Де відбудеться: готель «Братислава»

Концерт ДахаБраха

Етно-хаос група «ДахаБраха» — унікальний гурт, зібраний Владом Троїцьким, завдяки якому про українську музику заговорив цілий світ, дасть концерт просто неба. Америка, Європа, найвідоміші телевізійні шоу та радійні передачі — настав час і киян відчути дивовижні музичні чари «ДахаБраха» на собі.

Коли: 27 серпня

Де відбудеться: Всі. Свої Терраса

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