Серпень музичний: на які концерти сходити в столиці
Серпень стане справжнім раєм для меломанів і тих, хто сумував за музикою наживо. Адже останнього літнього місяця концерти в столиці гримітимуть чи не щодня. ДахаБраха, Pianoбой, Сергій Бабкін, Ляпіс-98, Jah Khalib — ми зібрали для вас найкращі.
Концерт Сергія Бабкіна
Душевний квартирник, як у старі-добрі часи, обіцяє зіграти на літній терасі Сергій Бабкін. Сьогодні ми не так часто бачимо Сергія в атмосфері домашніх посиденьок на кухні, а отже, цей виступ не варто пропускати.
Коли: 6 серпня
Де відбудеться: Всі. Свої Терраса
Концерт Ляпіс-98
Сергій Міхалок та його бешкетна компанія не втомлюються влаштовувати музично-театральні дійства в стилі «радикальний шансон» і чіпляти за живе легендарними піснями. А слухачі не втомлюються приходити й ностальгувати разом із ними.
Коли: 7 серпня
Де відбудеться: Stereo Plaza
Вертикальний концерт Pianoбой
Формат вертикального концерту прийшовся до душі Дмитру Шурову. Услід за низкою українських артистів, музикант теж збере прихильників Pianoбой у готельному комплексі «Братислава». Слухачів чекають затишні номери з виходом на балкони, де вони насолоджуватимуться виступом гурту.
Коли: 8 серпня
Де відбудеться: готель «Братислава»
Шоукейс від лейблу «Много воды»
Засновники лейблу «Много воды» познайомлять із новими яскравими іменами в українській музиці в рамках серії концертів «Дистанція». За п’ять годин концерту можна буде почути Astronata, Refinders, Our Atlantic, Дао Парк, ZITKANI, Колю Семпла та ще двох запрошених артистів.
Коли: 9 серпня
Де відбудеться: Арт-завод «Платформа»
Концерт Jah Khalib
Хіп-хопер, чиї ліричні пісні знайомі кожному українцю, а кліпи переглядають на YouTube сотні тисяч разів. Хіп-хопер Jah Khalib заспіває «Лейла», «Медина», «Мамасита», «Созвездие ангела», «Если чё, я Баха» на просторах своєї «творчої Мекки» — Києва. А саме — на стильній і атмосферній локації відпочинку Osocor Residence.
Коли: 18 серпня
Де відбудеться: Osocor Residence
Фестиваль BRO! Fest
Diezel збирає всіх рок-легенд разом. Участник знаного українського гурту запрошує меломанів на фестиваль бро. Власне, бро — це його друзі-артисти, які відіграють шестигодинний концерт. Обіцяють, що гуртів буде вісім, а фестиваль пройде у вертикальному форматі в готелі «Братислава».
Коли: 24 серпня
Де відбудеться: готель «Братислава»
Концерт ДахаБраха
Етно-хаос група «ДахаБраха» — унікальний гурт, зібраний Владом Троїцьким, завдяки якому про українську музику заговорив цілий світ, дасть концерт просто неба. Америка, Європа, найвідоміші телевізійні шоу та радійні передачі — настав час і киян відчути дивовижні музичні чари «ДахаБраха» на собі.
Коли: 27 серпня
Де відбудеться: Всі. Свої Терраса
Читай також:
Atlas Weekend оголосили зимовий фестиваль!