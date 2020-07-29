Сексуальна Оля Полякова показала сталевий прес у бікіні (ФОТО)
Блондинка похизувалася ідеальної фігурою
Українська співачка Оля Полякова показала нову сексапільне фото у купальнику. Продемонструвати своє розкішне тіло артистка вирішила у своєму Instagram.
На знімку Оля Полякова постала у мініатюрному бікіні в принт прапора Америки, зробивши акцент на свій ідеальний прес з кубиками та довжелезні ноги.
«На даче! Пошла готовить кабачковую икру!» – підписала знімок співачка.
Шанувальники помітили, що Полякова перебуває у хорошій формі. Один з фанів навіть поцікавився, скільки ж важить артистка. Оля не змогла пройти повз це запитання та зізналася, зо зараз її вага становить 65 кг.
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