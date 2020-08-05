Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер нового серіалу Райана Мерфі – Ratched («Сестра Ретчед»). Він став приквелом до фільму «Пролітаючи над гніздом зозулі».

Сестра Ретчед: дивитися офіційний трейлер

Серіал «Сестра Ретчед» розповідає про медсестру Мілред. У 1947 році вона відправляється у Північну Каліфорнію, щоб влаштуватися на роботу в провідній психіатричній лікарні. Тамнад людьми проводять дивні експерименти. Маючи секретну місію, Мілдред виявляє себе як хороша медсестра, завдяки чому їй вдається завоювати авторитет. Але в її душі буде відбуватися щось темне.

Головну роль виконала акторка Сара Полсон. Також у серіалі знялися Синтія Ніксон, Джуді Девіс, Шерон Стоун, Фінн Уіттрок і Чарлі Карвер.

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