Atlas Weekend выпустил Aftermovie 2020 [Quarantine edition]

Команда фестиваля Atlas Weekend выпустила Aftermovie фестиваля 2020 — Quarantine Edition

Cемиминутное видео, в котором снялись Бумбокс, YUKO, Alyona Alyona и команда фестиваля, наполнено воспоминаниями о фестивалях прошлых лет и рефлексиями касаемо новых карантинных реалий.

– Тяжело представить лето без Atlas Weekend, но в этом году это гнетущая реальность, в которой мы с вами существуем. Этим видео мы хотим выразить поддержку всем, кто так же, как и мы, празднует Новых Год в июле на фестивале. Мы с вами! И мы также с большим нетерпением ждем лето 2021, чтобы снова встретиться под сценами на любимых исполнителях, — комментируют организаторы.

Читай: Основатель Atlas Weekend о переносе, осеннем спецпроекте и договоренностях с артистами (Эксклюзив!)

Напомним, фестиваль Atlas Weekend должен был проходить 7-12 июля 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли на следующий год. Уже подтвердили свое участие на фестивале следующего года: Twenty One Pilots, Alt-J, Two Door Cinema Club, Metronomy, Within Temptation, Yungblud, Guano Apes и многие другие.

