Объявили первого хедлайнера Atlas Weekend 2021

Им стал дуэт Twenty One Pilots, который был анонсирован на фестивале 2020

Выступление группы должно было состояться в пятницу 10 июля 2020, поэтому Twenty One Pilots выступят в 2021 году также в пятницу, но 9 июля. По традиции фестиваль Atlas Weekend проходит со вторника по воскресенье, во вторую неделю июля.

Twenty One Pilots – американский дуэт из Коламбуса, штат Огайо. Группа была создана в 2009 году и на данный момент состоит из Тайлера Джозефа и Джоша Дана. Коллектив выпустил два альбома: “Blurryface” и “Trench”. В 2017 дуэт получил «Грэмми» в номинации «Лучший поп-дуэт». Авторитетное издание Billboard назвал альбом “Blurryface” успешной пластинкой десятилетия. Клип группы на песню “Stressed out” собрал более 2 миллиардов просмотров на YouTube. Также Twenty One Pilots известные своим хитом “Heathens”, который является саундтреком к фильму «Отряд самоубийц». Последнее видео на песню “Level of Concern” был снят на карантине и собрало уже около 36000000 просмотров на Youtube.



Напомним, что Atlas Weekend 2021 состоится 6-11 июля в Киеве на территории ВДНХ. Организаторы обещают максимально перенести заявленный лайн-ап Atlas Weekend 2020 который уже был анонсирован в начале карантина.

