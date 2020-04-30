Сегодня стало известно, что долгожданный Atlas Weekend 2020 переносится на 2021 год. Основатель фестиваля Дмитрий Сидоренко эксклюзивно Новому каналу рассказал, почему все-таки пришлось принять такое решение, когда он осознал, что больше тянуть не имеет смысла и главное, сохранит ли Atlas Weekend 2021 заявленный лайн-ап. Ответы на все вопросы о переносе фестиваля – в интервью.

В какой момент пришло осознание, что фестиваль может «наломаться»?

– Мы постоянно мониторим ситуацию в мире и следили за распространением COVID-19 с самого начала. Уже в январе-феврале пришло осознание того, что стоит «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», и мы стали задумываться об альтернативных вариантах развития событий в случае негативного сценария. К сожалению, когда в Украине на государственном уровне объявили продление карантина, пришлось перейти к конкретным действиям.

– Мы работали до последнего и делали, все, что от нас зависит. Но в конечном итоге пришли к решению о переносе фестиваля. Факторы риска оказались слишком весомыми: мы не можем гарантировать ни того, что все артисты смогут приехать к нам, ни того, что мы сможем обеспечить стопроцентную безопасность гостей нашего фестиваля, ни того, что мы сможем провести фестиваль в таких масштабах, как запланировали с командой. То есть фактически полноценное проведение фестиваля невозможно. Поэтому, даже с учетом всех рисков, перенос — единственно верное в данной ситуации решение, и наша первоочередная задача сейчас заключается в том, чтобы выйти из этого кризиса с минимальными потерями.

Были ли артисты, которые еще до переноса точно сказали, что не смогут приехать в этом году?

– Мы уже несколько недель находимся в постоянном контакте с западными и украинскими артистами. Очевидно, что в связи с текущим положением дел в мире у них были сомнения, состоится ли фестиваль и, если нет, то планируем ли мы перенос. Мы благодарны, что все отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации, и никто не отменял выступлений в одностороннем порядке.

По окончанию карантина мы планируем особый спецпроект на осень

– Сейчас мы в коммуникации, касательно переноса фестиваля на следующий год, и все артисты нас поддерживают и открыты к обсуждению новых дат. В данный момент менеджмент артистов работает над планированием сезона, с учетом всех переносов и мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы Atlas Weekend 2021 сохранил уже заявленный лайн-ап и дополнительно усилился новыми артистами. Нам подтвердили что все предоплаты засчитывают в счёт будущих выступлений на AW2021 и пытаются так же зеркально сохранить свои выступления в тот же день недели, который и был до этого, чтобы даже те кто покупали однодневные билеты не почувствовали никакой разницы. Мы крайне признательны всем артистам за максимальное движение на встречу во всех вопросах и уверены, что всё получится в наилучшем виде.

Возможно ли, что в 2020 AW состоится исключительно с украинскими артистами?

– Мы не рассматриваем такой вариант и делаем всё возможное для максимального сохранения западной части лайн-апа. Само собой, вопрос годового перерыва остается открытым и его необходимо решать. Сейчас мы рассматриваем различные идеи, как мы можем на протяжении этого времени не оставить людей без тех эмоций, которые дарит им Atlas Weekend, и хотя бы минимально компенсировать этот пробел. В частности, по окончанию карантина мы планируем особый спецпроект на осень. Пока рано раскрывать все карты, но он станет хорошим бонусом для всех фестивальщиков. Что мы точно можем сказать сейчас — это будет не полноценная замена Atlas Weekend, а независимый параллельный проект, реализованный нашей командой. Обсуждали его внутри команды уже два года и, наверное, время пришло.

Билеты, купленные на этот год, действительны на фестиваль 2021 года

Рассматриваете ли вы вариант провести онлайн-фестиваль в каком-то новом формате, как, например, это сделали организаторы «Евровидения»?

– Мы не рассматриваем такие форматы, потому что те ощущения, которые человек испытывает, погружаясь в атмосферу фестиваля, и та энергетика, которой обменивается артист и публика, невозможно повторить в онлайне. Для нас в приоритете — живые эмоции, которым нет альтернатив. Конечно, есть идеи параллельных проектов, в рамках которых могут быть онлайн-выступления, но это никак не касается непосредственно Atlas Weekend, как фестиваля.

Что будет с билетами, которые уже куплены?

– Отмены фестиваля не будет, он переносится на следующий год по объективной причине. Поэтому все билеты, купленные на этот год, действительны на фестиваль 2021 года. Что касается списка участников, как я уже говорил, мы находимся в постоянной коммуникации со всеми артистами, которые были заявлены в этом году, а также с теми, которых мы не успели анонсировать. Команда Atlas Weekend делает все возможное, чтобы мы смогли увидеться с ними в 2021 году. Артисты в первую очередь заинтересованы в том, чтобы их выступления состоялись, так как это — вопрос репутации перед своими же фанатами, которые их ждут с нетерпением. Да, разумеется, мы дадим возможность всем желающим оформить возврат и в самое ближайшее время озвучим все детали как и когда это можно будет сделать, но всё же призываем вас не сдавать билеты и воспользоваться ими в следующем году. Так, вы сможете поддержать фестиваль и внести свою лепту в то, чтобы сделать Atlas Weekend 2021 еще круче и масштабнее.

Чем перенос чреват для вас, как для бизнеса?

– Во-первых, колоссальные финансовые потери. У нас много затрат, которые мы, к сожалению, не сможем вернуть. Например, зарплаты сотрудников, всеукраинская рекламная кампания, которую мы успели провести до карантина, предоплаты хедлайнерам. Во-вторых, негативная реакция людей. Мы просим всех отнестись с пониманием и хотим донести, что это — отчаянные меры, которых требуют отчаянные времена. Безопасность наших гостей и артистов всегда будут для нас главным приоритетом. Для нас, как и для всего мира, пандемия — форс-мажор. Сейчас мы находимся в положении, когда все усилия прилагаются для того, чтобы выжить, как бы страшно это не звучало. Мы вынуждены сокращать нашу команду и пересматривать бюджеты, терпим огромные репутационные и финансовые потери. Может показаться, что мы упали духом, но это не так. Мы расцениваем этот перерыв в год, как возможность для проработки наших стратегических моментов. У нас есть время понять наши слабые стороны и укрепиться, а также вернуться к тем проектам, которые пришлось отложить в долгий ящик из-за нехватки времени. Несмотря ни на что, мы — невероятные оптимисты. Ведь летом 2021 года нас с вами ждет самое эмоциональное и музыкальное событие — Atlas Weekend.

Фото: Александра Персикова