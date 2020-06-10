Atlas Weekend объявили зимний фестиваль!
Организаторы в соцсетях анонсировали музыкальный фест зимой 20-21 и предложили подписчикам самим выбрать даты
Отличная новость! Еще в эксклюзивном интервью Новому каналу Дмитрий Сидоренко, основатель Atlas Weekend обещал большой сюрприз для всех поклонников фестиваля, и вот, наконец, карты открыты!
Зимой состоится special AW, который, судя по всему будет с полностью новым лайн-апом. Даты еще неизвестны, и организаторы предложили поклонникам феста самим выбрать, когда они хотят, чтобы зимний музыкальный ивент состоялся.
Есть три варианта:
- две последних недели декабря
- две первых недели января
- две первых недели февраля
Голосовать можно на официальных страницах Atlas Weekend.
Напомним, что на днях организаторы Atlas Weekend объявили первого хедлайнера фестиваля лета 2021. Им стал дует «21 pilots»!