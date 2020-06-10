Atlas Weekend объявили зимний фестиваль!

Организаторы в соцсетях анонсировали музыкальный фест зимой 20-21 и предложили подписчикам самим выбрать даты

Отличная новость! Еще в эксклюзивном интервью Новому каналу Дмитрий Сидоренко, основатель Atlas Weekend обещал большой сюрприз для всех поклонников фестиваля, и вот, наконец, карты открыты!

Зимой состоится special AW, который, судя по всему будет с полностью новым лайн-апом. Даты еще неизвестны, и организаторы предложили поклонникам феста самим выбрать, когда они хотят, чтобы зимний музыкальный ивент состоялся.

Есть три варианта:

две последних недели декабря две первых недели января две первых недели февраля

Голосовать можно на официальных страницах Atlas Weekend.

Напомним, что на днях организаторы Atlas Weekend объявили первого хедлайнера фестиваля лета 2021. Им стал дует «21 pilots»!