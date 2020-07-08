Но запуск проекта все равно состоялся!

Олег Винник, который отпразднует день рождения на НСК «Олимпийский», продолжает радовать поклонников приятными сюрпризами. Недавно артист показал backstage со съемок клипа «Безумная любовь» и рассказал, как выбирал девушек для новой видеоработы. А на днях на страницах певца в социальных сетях появилась долгожданная новость об открытии официального OV Shop.

Идея онлайн-магазина авторского мерча Олега Винника родилась в результате многочисленных просьб подписчиков. Событие было действительно ожидаемым и вызвало небывалый ажиотаж в сети. В первые минуты после запуска сайт посетили более 56 тысяч человек. Платформа не выдержала огромного наплыва и вышла из строя. Неполадки удалось устранить в течение нескольких часов.

Сегодня в OV Shop можно приобрести стильные футболки, кепки, дизайнерские защитные маски, зонты, блокноты, чашки, ручки, а также другие фирменные аксессуары и сувениры. Ассортимент продукции будет расширяться.

OV – официальный бренд Олега Винника. Был основан в 2010 году, является одним из самых узнаваемых брендов в индустрии украинского шоу-бизнеса. Название и логотип получил от инициалов певца.

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