Поклонники Олега Винника сорвали открытие его онлайн-магазина огромным наплывом
Но запуск проекта все равно состоялся!
Олег Винник, который отпразднует день рождения на НСК «Олимпийский», продолжает радовать поклонников приятными сюрпризами. Недавно артист показал backstage со съемок клипа «Безумная любовь» и рассказал, как выбирал девушек для новой видеоработы. А на днях на страницах певца в социальных сетях появилась долгожданная новость об открытии официального OV Shop.
Идея онлайн-магазина авторского мерча Олега Винника родилась в результате многочисленных просьб подписчиков. Событие было действительно ожидаемым и вызвало небывалый ажиотаж в сети. В первые минуты после запуска сайт посетили более 56 тысяч человек. Платформа не выдержала огромного наплыва и вышла из строя. Неполадки удалось устранить в течение нескольких часов.
Сегодня в OV Shop можно приобрести стильные футболки, кепки, дизайнерские защитные маски, зонты, блокноты, чашки, ручки, а также другие фирменные аксессуары и сувениры. Ассортимент продукции будет расширяться.
OV – официальный бренд Олега Винника. Был основан в 2010 году, является одним из самых узнаваемых брендов в индустрии украинского шоу-бизнеса. Название и логотип получил от инициалов певца.
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