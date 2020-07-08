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Мімімі: Кайлі Дженнер зробила нове тату на честь доньки
Таким чином зірка показала любов до своєї малечі
Американська мільярдерка Кайлі Дженнер набила нове татуювання на честь своєї доньки Стормі. Під час одного з ефірів у Snapchat його помітили уважні фоловери зірки.
Селебріті увіковічнила час народження своєї дівчинки на руці. «4:43» – час її народження.
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Варто відмітити, що у Кайлі Дженнер вже є одне татуювання, яке вона присвятила Стормі. Разом з батьком своєї доньки Тревісом Скоттом вони зробили парне тату з іменем маленької дівчинки.
Фото: Getty Images
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