Стрімінговий сервіс Netflix представив офіційний трейлер продовження романтичної комедії «Будка поцілунків».

Будка поцілунків 2: дивитися офіційний трейлер

Звичайну дівчину Ель та кохання усього її життя красунчика Ноа звела «Будка поцілунків» на осінньому карнавалі. Їхній роман тривав недовго, адже хлопцю довелося поїхати на навчання у Гарвард. Стосунки на відстані даються парі не просто, а коли у школі з’являється сексуальний новенький Ель постає перед вибором. З ким же залишиться дівчина?

Режисером продовження виступив Вінс Марселло. Головні ролі знову виконали Джої Кінг та Джейкоб Елорді.

Прем’єра фільму «Будка поцілунків 2» відбудеться вже 24 липня на Netflix.

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