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Backstage! Олег Винник розповів, як відбирав дівчат для зйомок кліпу «Безумная любовь»

Артист поділився залаштунками нового відео

Два тижні тому Олег Винник захопив увагу мережі прем’єрою кліпу «Безумная любовь», який з першого дня опинився в трендах YouTube. А тепер співак оприлюднив моменти зйомок, показавши, що залишилося «за кадром» його нової відеороботи. З цієї нагоди, виконавець представив команду, яка працювала над створенням ролика на чолі з режисером Катериною Царик, а також поділився подробицями знімального процесу.

«Нескінченний» лабіринт, в який ми потрапляємо разом з музикантом, був побудований в одному з павільйонів Києва. Дівчата, які взяли участь у зйомках, пройшли попередній відбір, «відвоювавши» своє місце в кліпі артиста №1 серед кількох десятків претенденток. Винятком стала головна героїня. Танцівниця Анастасія Сергєєва отримала роль поза кастингом.

– Підбором персонажів займалася режисерська група, – розповідає Олег Винник. – Мені попередньо показали фотографії дівчат, але я, чесно кажучи, навіть не встиг запитати, хто з них головна героїня. З Настею ми познайомилися безпосередньо на знімальному майданчику. Однак, я залишився задоволений, Каті Царик вдалося знайти правильний типаж.

На майданчику працювали каскадери, які допомагали дівчатам виконувати трюки. Кліп знімали близько 20-ти годин. Протягом п’яти з них Анастасії Сергєєвої доводилося висіти на тросах. А фотомоделі, фіналістці шоу «Голос країни-10» Катерині Степурі, довелося зніматися з парашутом, щоб усунути свою конкурентку відповідно до сюжету відео.

Фото: Віктор Окремов

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