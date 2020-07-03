Гарри Поттер с Роном и Гермионой появились в комиксе Marvеl

И теперь вопросов больше, чем ответов…

Внимательные фаны в третьем выпуске комикса «New Excalibur» от Marvеl заметили три знакомые фигуры. Нарисованные персонажи, чрезвычайно похожие на главных героев книг Дж. Роулинг, в комиксе встретились с Джаггернаутом в одном из лондонских переулков. Не в Косом ли, интересно?…

It's official. Harry Potter exists in the Marvel Universe. pic.twitter.com/TIhC4dvfgT — TapioCat (@tiny_tapioca) July 1, 2020

Правда, имена героев в комиксе не упоминается, и эту секундное появление не играет никакой роли в сюжете. Так что это скорее не камео, а просто пасхалка, оставленная автором комикса. Но если этот комикс когда-то экранизируют, согласитесь, было бы круто, если бы в фильме появились Гарри, Рон и Гермиона, пусть и в исполнении уже других актеров.

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