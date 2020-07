Гарри Поттер с Роном и Гермионой появились в комиксе Marvеl

И теперь вопросов больше, чем ответов…

Внимательные фаны в третьем выпуске комикса «New Excalibur» от Marvеl заметили три знакомые фигуры. Нарисованные персонажи, чрезвычайно похожие на главных героев книг Дж. Роулинг, в комиксе встретились с Джаггернаутом в одном из лондонских переулков. Не в Косом ли, интересно?…

It's official. Harry Potter exists in the Marvel Universe. pic.twitter.com/TIhC4dvfgT

— TapioCat (@tiny_tapioca) July 1, 2020