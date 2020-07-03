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Третьему сезону Sex Education быть! Новые даты

Почему 2-й сезон «Полового воспитания» ещё лучше 1-го - Лайфхакер

Отличная новость для поклонников сериала «Сексуальное воспитание» от Netflix – команда проекта объявила о возобновлении съемочного процесса!

Съемки третьего сезона ставшего культовым Sex Education, как и многих других фильмов и сериалов, из-за пандемии коронавируса долгое время были на паузе. Но стало известно, что уже в августе актеры и съемочная группа точно вернутся к работе,  так как многие сцены необходимо снимать при дневном свете!

Why Everyone Is Fond of the Show 'Sex education' and how to ...

Дата выхода и сюжет третьего сезона Sex Education держится в тайне, так что, какие сюрпризы ожидают Отиса, мы пока можем только догадываться. Но вместе со всеми фанами держим кулачки, что Отис и Мэйв хоть в новом сезоне, наконец, будут вместе!

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