Артист презентовал новый трек с четвертого альбома «Земной»

Сегодня, 3 июля, номинант на премию YUNA 2020 в категории «Лучший исполнитель» Артем Пивоваров объяснил феномен цикличных событий в жизни. Так артист презентовал свой новый сингл «Дежавю».

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«Дежавю» вошёл в четвёртый альбом Артема Пивоварова «Земной» и стал, по мнению фанов, одним из самых энергетически сильных треков. Именно «Дежавю» запрашивали больше всего на лайв-концертах артиста.

На «Дежавю» уже снята видеоработа, премьера которой запланирована на 10 июля. Режиссером видео стал неизменный режиссер артиста Тарас Голубков из команды Inakshe Production. Как обещает артист, июль будет жарким месяцем его премьер.

Артем Пивоваров – «Дежавю»: текст песни

К нам приплывают печали

К нам долетает салют

Безумных, ярых желаний

Freedom – моя любовь К нам приплывают морями

Приливов радостных чувств

Запомни каждое чудо

Freedom – моя любовь Приятно, приятно быть как вода

Магия утра и каждого дня

Приятно, приятно плыть в никуда

Туда, где не был я никогда Там дежа, там дежа, там дежавю

Сон или явь? Или сон наяву

В том дежа, том дежа, том дежавю

Ловлю твою вибрацию Там дежа, там дежа, там дежавю

Сон или явь? Или сон наяву

В том дежа, в том дежа, в том дежавю

Ловлю твою вибрацию Сиреневый, сиреневый туман

По ветру мы летим потоками

Рисунками наскальными во снах

Все повторим, все повторим

Сиреневый, сиреневый закат

Поверишь ты так сильно, так же явно

Рисунками и по воде круги

Все повторим, все повторим Там дежа, там дежа, там дежавю

Сон или явь? Или сон наяву

В том дежа, том дежа, том дежавю

Ловлю твою вибрацию Там дежа, там дежа, там дежавю

Сон или явь? Или сон наяву

В том дежа, в том дежа, в том дежавю

Ловлю твою вибрацию.

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